«Abiellujad valivad igal aastal kuupäevi, mis nende arvates on tähtsamad või tähenduslikumad,» ütles Iin. Kuigi Eestis on pulmade kõrgaeg juulis, sõlmiti rohkelt abielusid ka 2. ja 22. veebruaril. Iini sõnul on sel suvel populaarseimad abiellumise päevad olnud 22. juuni ja 22. juuli, kuid pulmakellade helisemist kuuleb kindlasti ka 22. augustil.