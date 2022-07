LUUBI ALL ⟩ Puiatu sööklas maksab praad 2,50 ja sööjad seisavad sabas ukse taga

Suurte puude ja ülekasvanud hekipõõsaste taga paremal on näha tumepunaseks värvitud laudisega silikaattellistest hoone nurka, mille uks on lahkelt avatud, ning selle kohal Coca-Cola reklaamvalgustahvlit. Ülejäänud hoone aga, milles võib puude ja võsa vahelt ära tunda nõukogudeaegse tüüpmaapoe eksterjööri, on kehvemas seisus. Ilmselt ei ole siin poodi peetud juba mõnikümmend aastat.