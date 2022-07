KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: jahmatav, kuidas otsitakse õigustust Petersoni ministriks saamisele

«Arvamusliidrid püüavad leida mitmesuguseid põhjuseid, miks Petersoni saamine ministriks on hea ja põhjendatud, kuigi on olemas valitsuse hea tava, kus on selgelt toodud ühe näitena lobistidest ka ametiühingud,» ütles Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Hõbemägi märkis, et millegipärast hea tava justkui enam ei eksisteeri, kui Petersonist saab minister ja paljud olulised inimesed hakkavad otsima põhjuseid, miks sellest mööda vaadata.

«Täna vaatame mööda ühest, homme teisest, edaspidi kolmandast ja neljandast asjast. Miks meile regulatsioone üldse vaja on, kui me hakkame otsima auke, kuidas sellest mööda hiilida,» küsis Hõbemägi.

Arhitekt ja õppejõud Ignar Fjuki sõnul on lobistidega suhtlemise hea tava saba ja sarvedeta dokument ja halvasti koostatud. «Seal kehtib põhimõte, et kolmas sektor tõrjutakse kõrvale ja poliitikasse saavad tulla inimesed ainult broilerifarmidest, kellel puudub kogemus. Lobistide puhul peab olema eristatud erahuvi ja ühishüve. Aga seda pole seal tehtud,» ütles Fjuk.

Hõbemägi lausus, et valitsuses on inimene, kes kehtiva regulatsiooni järgi ei peaks seal olema ja see on probleem.

«Äkki on sellel lahendus, ta näiteks astub tagasi või muudetakse regulatsiooni, mis jätaks samamoodi totaka mulje. Aga see ei lähe kuidagi, et kaks aastat tagasi koostatud regulatsioon kuulutatakse jampsiks ja minister ütleb, et las ma nüüd istun siin,» ütles Hõbemägi.