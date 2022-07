SÕJASTUUDIO ⟩ Kunnas: kiratsev sõjatööstus ja desarmeeritud lääs ei suuda pakkuda Ukrainale vajalikku abi

Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas (EKRE) tõdes, et aktiivne lahingutegevus Ukrainas on hetkel vaibunud ning sõjatandril pigem hoitakse positsioone. Ukraina võimeid hinnates lisas ta, et enam-vähem edukat strateegilise tasandi vastupealetungi hõivatud alade tagasivallutamiseks suudaks Ukraina alustada kõige varem augusti lõpus või septembri alguses.