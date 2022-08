Füüsik ja ettevõtja Andi Hektor liitus Parempoolsetega

«Tunnen sügavat muret selle pärast, et Eesti poliitikas kuuleb järjest vähem mõistuse häält. Vähem ja vähem näeb otsuste tõenduspõhisust ja levib helikopterilt raha külvamise mentaliteet. Parempoolsete puhul kuulen selget ja arusaadavat talupojamõistust rääkimas – tahan igati kaasa aidata, et Eesti poliitika, majandus ja ühiskond muutuks targemaks,» rääkis Hektor.

Teadlase ja eksperdina häirib Hektorit tema sõnul Eesti ja Euroopa Liidu mannetu energiapoliitika. «Vajame julgeid ja ratsionaalseid energeetikaotuseid praegu – energeetika on valdkond, kus praeguste tegude vilju näevad meie lapsed ja lapselapsed,» lisas Hektor.

Parempoolsete ühe eestvedaja Lavly Perlingu sõnul on Hektori liitumine märgiline, kuna Eesti poliitikas on defitsiit oma eriala tippudest, kellel on soovi ja jaksu olulistel teemadel kaasa rääkida.