Katlamajadel napib hakkpuitu, aga RMK soosib ikka pelletitootjaid

«Kaugkütte ettevõtetel ei ole vajalikud hakkpuidu mahud veel lepingutega kaetud, 0,3 TWh (umbes 150 000 tm/m³ puitu – toim) on puudu,» ütles Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu juht Siim Umbleja.

Umbleja sõnul on hakkpuit Eestis kaugküttes enim kasutatav küttematerjal, moodustades sellest 55–60 protsenti. Gaasi osakaal on 20 protsenti, sellest mingi osa on praegu plaanis põlevkiviõliga asendada. «Puidu asemele õli kindlasti ei tule,» ütles ta.