Vaidlus sanktsioonide ümber: kas Luhamaa piiripunktiga on häda käes või mitte?

Jooksvaid parandustöid on Luhamaal senigi tehtud, mistõttu on piiripunkti praegune seis siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleri Veiko Kommusaare sõnul rahuldav. Samas ei ole jooksvad arendustööd võrreldavad mahuka laiendusega, mille otstarbekuses ei ole piiril tegutsevad ametkonnad praegu kindlad.

Pikalt töös olnud piiripunkti uuendamine sai uue tõuke eelmise aasta Poola ja Leedu piirikriisi tõmbetuultes. Kuna piiripunkti arendustegevus on töös olnud juba aastaid, pole need otseselt seotud praeguse koormusega.

«Küll kinnitab praegune kaubaliiklus, et selliselt jätkudes on arendustegevused vajalikud,» nentis Kommusaar. Seega näeb ta, et nii liiklussujuvuse, inimeste töötingimuste parandamise kui ka turvalisuse vaates on täiendavad arendustööd vajalikud, sest uuendused tagavad paremad tingimused piiriületajate kontrollimiseks vähemalt järgmiseks 20 aastaks.