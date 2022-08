ANALÜÜS ⟩ «Tank ei ajanud meid tülli, vaid lähendas meid»

Volinike kavandatava otsuse nõukogude tank teisaldada võtsid arusaamisega vastu nii need, kes muretsesid monumendi saatuse pärast, kui ka need, kes olid vastu pealinna sekkumisele Narva ellu. Valitsusjuhi Narva visiidi ja linnajuhtidega koos antud pressikonverentsi tulemuseks võib pidada inimeste muutunud meeleolu.

Ajakirjanikega tanki teemadel suhtlevad narvalased püüavad jätkuvalt vältida fotodele jäämist, kuid tasub mainida olulist tõika: pärast uudist, et tank jääb linna, on nad suhtlemisele avatumad. Mõnede linlaste arvates, kes kannatlikult ootasid Kaja Kallase Narva volikogu hoonest väljumist, on tähtis see, et nendega peetakse dialoogi.