Teineteisemõistmist aga endiselt eriti pole. Kui Kallas käis esmapäeval Narva poliitikutega kohtumas, heitsid mitmed volikogu liikmed ette tema stiili. «Keelate viisnurgad, aga Sinimäel on ausambad haakristidega.» See on muuseas faktiliselt vale. Sinimäel pole haakristidega monumente – asi, mida ka Narva linnapea Katri Raik (SDE) pidi volikogule selgitama. Raik lisab Postimehele, et kui praegune olukord rahuneb, viib ta äkki Narva volikogu liikmed Sinimäele, et need ise näeksid, mis seal on ja mis ei ole.