Narva tanki uus asukoht jääb uue nädalani saladuseks

Raik oli täna Tallinnas kohtumas riigisekretär Taimar Peterkopiga, kes alles hiljuti tegi ettepaneku tuua tank Viimsi sõjamuuseumi. «Me vahetasime informatsiooni. Riigil on üks seisukoht, linnal on teine,» nentis Raik. Peterkopi ettepanek viia tank ajutiselt Viimsisse sõjamuuseumise ei ole Raigi sõnul vastuvõetav esmaspäeval otsustama kogunevale Narva linnavolikogule.

Peamine erimeelsus ongi see, kas säilitada tanki ajutiselt ning edaspidi Narvas või mitte. Siseminister ja sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets on veendunud, et tank tuleb Narvast ära viia. Volikogu seisukoht on aga, et see peab jääma Narva. Küsimust, miks volikogu seda Narva jätta soovib, tuleb Raigi sõnul küsida volikogu liikmetelt.