Raik: ma ei saa öelda, et olen üllatunud

Raik andis mõista, et politseioperatsiooni puhul oli tegemist keerulise ja suure ettevõtmisega, kui koos punatankiga eemaldati kokku seitse Ida-Virumaa mälestusmärki, näiteks Narva-Jõesuu Meriküla dessandi mälestusmärk ja 80ndatel püstitatud mälestusmärk «Kolm tääki». «Nii et see on väga suur operatsioon ja soovin selle läbiviijatele jõudu ning Narva inimestele kannatlikku meelt,» lisas ta eile hommikul rääkides.