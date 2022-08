VIDEO JA GRAAFIK ⟩ Ida-Virumaa punamonumentide asemel lokkab lilleväli

Punamonumente on kahesuguseid: osa on hauatähised tõelistel kalmudel, osa aga lihtsalt ideoloogilised sümbolid. Pärast 24. veebruari algas Eestis kampaania vaenuliku võimu sümbolite kõrvaldamiseks avalikest kohtadest ning igal kodanikul ja omavalitsusel on võimalik anda märku, kui mõnda sellist teavad.