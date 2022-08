20MIDAGI ⟩ Grete Kull: noored on tugevad, sest nad julgevad oma probleemidest rääkida

Selle üldist olukorda peab Grete väga halvaks. Ta selgitas, et koroonaaeg andis noorte vaimsele tervisele veel tugeva põntsu, sest vähendas omavahelisi kontakte. Samas on tema jaoks oluline, et viited vaimse tervise muredele ei jääks tühipaljaks kekutamiseks, vaid inimesed saaksid päriselt aru: kui on probleem, tuleb abi otsida.

Abi otsimist aga omakorda halvendab professionaalide puudus. Kuigi Eesti psühholoogid on väga head, on neid lihtsalt liiga vähe, et kõigi abivajajateni jõuda. «Kui me räägime vaimsest tervisest, siis esimene asi peaks ikkagi olema see, et abi leitakse ennetavalt, mitte tagantjärgi,» rõhutas Grete.

Samuti ei maksa oodata, et paranemine käib üleöö. Grete selgitas, et kõigepealt tuleb jõuda mustast august stabiilse platooni, nii et tujud ei kõigu iga viie minuti tagant ning ei ole viha iseenda ja maailma vastu. Selle puhul aitab nii teraapia, ise ülesannete tegemine kui ka vaimse tervise hügieen: tuleb korda saada liikumine, toitumine ja uni. Alles siis on võimalik hakata paranema. Grete sõnul saab seda protsessi nautida, aga selleks on vaja nautida väikeseid samme edasiminekul.

Grete siiski tunnistas, et on hetki, kus ka tema tunneb, et ta ikka veel otsib lülitit, mis sunnib mustast august väljaronimist alustama. «Hästi lihtne on kõigile öelda, et kõik on hästi, mul ei ole midagi valesti, aga kui tegelikult sees toimub suur võitlus, siis ei taha teistele öelda,» sõnas ta. Oluline on siiski märgata, et teised inimesed päriselt hoolivad ning neile läheb su käekäik korda. Lisaks ei pea kõige lähedasemateks inimesteks sugugi olema ema või isa, sest peresidemed on tihtipeale kõige keerulisemad suhete põimikud.

Saates räägiti lahti:

Kuidas jõudis Grete «Noorteakna» taskuhäälingu juhtimiseni? Mida on see kogemus talle andnud ning õpetanud? Milliseid naljakaid seiku on saates juhtunud?

Miks tänapäeva noortel on nii palju vaimse tervise muresid? Kas asi on noortes või ühiskonnas?

Mis toimejõud on sotsiaalmeedial ning mis on lihtsad sammud, kuidas selle negatiivset mõju vähendada?

Miks võivad kurjad kommentaarid võhivõõrastelt sotsiaalmeedias meid ennast välja viia?

Grete hinnangul on tänapäeva noorte põlvkond on eelmistest tugevam, sest ka varem oli probleeme, aga neist ei räägitud. Kuidas tänaseid muresid selgitada vanematele, kes peavad neid tühiseks?

Miks tuleks kindlasti osaleda noortevahetustes?