MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Peaminister Kaja Kallas: selles valitsuses Vene kodanikelt valimisõigust ära ei võeta

President Alar Karis ütles roosiaia kõnes, et usaldus Narva ja valitsuse vahel tuleb taastada. Mis plaan teil on?

Narva volikogu on minu poole pöördunud ja mina soovin nad kutsuda Stenbocki majja, et neid teemasid arutada. Palju vaadatakse meile otsa, mis me Narvaga teeme, aga mis on kohalik identiteet ja kuidas kohapeal peaks asju ajama, teavad ikkagi kohalikud inimesed kõige paremini. Meie saame omavahel suhelda, kuidas me saame abiks olla kitsaskohtades.