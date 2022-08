Lauri Läänemets: Narva volikogu võiks liikmetele intensiivse keeleõppe organiseerida

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja siseminister Lauri Läänemets tõdes, et volikogude keeleoskuse teema on paras pähkel ning tema jääb praegu ootama justiitsministeeriumi analüüsi tulemusi, et siis otsustada, mida täpsemalt peaks ette võtma ja milliseid regulatsioone või seadusi peaks muutma.



Nimelt ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg laupäeval Postimehele, et palus ametnikel teha analüüs, kuidas volikogude keeleoskuse teemat võiks lahendada ning kas selleks on vajalik seadust muuta. Kui see peaks olema vajalik, on sotsid nõus seaduse muutmist toetama. «Kui vaja seal mingit seadust muuta - muidugi muudame,» ütles Läänemets.



Läänemetsa sõnul on aga igal juhul tegemist pikaajalise lahendusega, sest praeguste volikogu liikmete külge praeguse seadusemuudatusega hammas ei hakkaks. «Hetkel valitud inimesi ei saa keegi volikogust ära saata,» tõdes siseminister.



Kiirema lahendusena pakkus Läänemets välja, et Narva volikogu võiks ka ise initsatiivi võtta ning alustada näiteks sellest, et saata praegune koosseis keelekursustele. Vajadusel saaks seda teha kasvõi linna raha eest, kui volinikud selle eest ise tasuda ei soovi. «Kui volikogu esimees ja teised näevad probleemi, siis on võimalik neil keelekursused organiseerida. Tegelikult on võimalik kohe mõne asjaga pihta hakata,» rääkis sotside esimees.



Tema meelest oleks kindlasti vaja võtta midagi ette ka Narva keeleküsimuses laiemalt, sest kohalikest vaid väike osa valdab eesti keelt. Kui kirjutada seadusesse, et vaid eesti keele oskajad pääsevad volikogusse, ei pruugi lahendada ära sisulist probleemi ning see võib tekitada omakorda julgeolekuprobleemi.



«Kui me kitsendame nii, et 95 protsenti Narva elanikest volikokku ei saa, on see julgeoleku mõttes halb. Sealt tekib poliitiline liikumine, mis võib oluliselt julgeolekuhuve kahjustada,» kirjeldas Läänemets. Seetõttu on oluline, et riik panustaks intensiivsemalt Narva sidumisse ülejäänud Eestiga. «Meil on vaja Narva Eestiga ära siduda igas mõttes ja peame eesti- keele ja kultuuri küsimusega oluliselt rohkem Narvas tegelema.»