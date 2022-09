Šotimaale saabus Ukraina põgenike majutamiseks teine ​​kruiisilaev

Kruiisilaev Ambition liitub Victoriaga, mis on alates juulist Edinburghis toiminud Ukrainast Šotimaale saabuvate perede ajutise majutuskohana.

Laevas on 714 kajutit, kuhu saab majutada 1750 inimest. Uudises märgitakse, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse veebruaris on saabunud Ukrainast Šotimaale üle 15 000 sõjapõgeniku.

Pardal viibivatel inimestel on juurdepääs restoranidele, laste mänguväljakutele, kauplustele, pesemis- ja üldkasutatavatele aladele. Laev sildub alaliselt ja elanikel on võimalik tulla ja minna, kuidas nad tahavad. Samuti on neil juurdepääs tervishoiu- ja sotsiaaltoetusteenustele.

Ukraina põgenike eest vastutav Šotimaa minister Neil Grey ütles, et laev pakub «turvalist ja jätkusuutlikku» majutust, kuni inimesed ootavad püsivat eluaset.

«Ambitioni saabumine on väga oluline ja see tähendab, et majutame ühe elaniku kohta rohkem ümberasustatud sõjapõgenikke, kui üheski teises Ühendkuningriigi piirkonnas,» sõnas minister.