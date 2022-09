Vaata, mis üritustele augustis enim pileteid osteti

Vutikohtumise järel oli teisel kohja Nublu «Kohviku tuur», kolmandal Slipknoti «We Are Not Your Kind Tour 2022» ja neljandal Viljandi suvelõpupidu, kus astusid üles 5Miinust, 2 Quick Start, Shanon ka Koit Toome.

Piletite müügitabeli viies oli augustis Birgitta Festival 2022, kuues Tallinna Linnateatri «Kalaranna 28», seitsme Okean Elzy: Help For Ukraine Tour 2022, kaheksas Haapsalu Valge Daami suvelavastus «Viirastus», üheksas Kloogaranna Summer Fest 2022 ja kümnes Nick Cave & The Bad Seeds.

Augustis toimunud üritustele müüdud piletite põhjal oli edurivi järgmine:

1. Kalaranna 28 (Tallinna Linnateater)

2. Slipkont - We Are Not Your Kind Tour 2022

3. Paide Linnameeskond - RSC Anderlecht

4. Nick Cave & The Bad Seeds

5. Serafima + Bogdan / Tartu Uus Teater

6. Birgitta Festival 2022

7. Haapsalu Valge Daami suvelavastus «Viirastus»

8. Maksim Galkin suur soolokontsert

9. Toto - Dogz of Oz Tour 2022