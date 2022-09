Raik: Stalnuhhini parim enne on möödas

Raik rõhutas, et narvalased ei ole totud. «Nad näevad Stalnuhhini plaani läbi. Muidugi on Narvas palju neid - kui palju, me ju tegelikult ei tea - kes on valitsuse tegevusest solvunud: miks nii, miks meie? Mul on ka palju küsimusi, aga käes on piir, kus tuleb peatuda,» selgitas Raik ja lisas, et kõigil. «Turvaline elu, naeratus, see on meile ju kõigile kallis. Mina ei mäleta, et ma oleksin Mihhail Stalnuhhit kunagi naeratamas näinud. Kutsun meid kõiki üles peatuma ja järele mõtlema. Sõna on tegu, sõnal on tohutu jõud. Mihhail Stalnuhhin lihtsalt peab vabandama, ehkki see enam ei aita,» rõhutas Raik.