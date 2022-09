Stalnuhhin: kui mind erakonnast välja visatakse, lähen kooli õpetajaks

Stalnuhhin rääkis, et ei karda Keskerakonnast väljaviskamist, kuna tal on kindel amet. «Olen tavaline õpetaja ja praeguses õpetajate põua olukorras leidub mul alati, millega tegelda.»

Ta lisas, et Yana Toom eksib, kui räägib, küünilisest valimiskampaaniast. «Me oleme temaga nii suured sõbrad juba palju aastaid, et mõnikord mul on raske temaga ühes toas viibida. Ta on alati eksinud, kui jutuks tuli kas mina või Narva ja narvakad ning Narva organisatsioon.» Stalnuhhin lisas, et Yana Toom ei suuda lihtsalt aru saada, et mõnikord inimesed räägivadki puhtast südamest seda, mida nad peavad välja ütlema.