President Karis võttis Soome ja Taani suursaadikult vastu volikirja

President Karis kinnitas Soome suursaadiku volikirja vastu võttes, et Eesti ja Soome suhted on ainulaadsed.

«Meie suhted on erilised ja head kõikides valdkondades, kuid eesmärk on arendada piiriülest digikoostööd veelgi, mis lihtsustaks asjaajamist mõlema riigi kodanikele. Samuti soovime tugevdada piirkondlikku energiajulgeolekut ja regionaalset julgeolekukoostööd,» ütles riigipea.

Kohtumisel Taani suursaadikuga tõi Karis esile häid vastastikuseid suhteid. «Taani on paljudes teemades Eesti jaoks samameelne partner. Me teeme koostööd Põhja- ja Baltimaade ringis, NATOs ja Euroopa Liidus ning piirkondliku julgeoleku tagamisel. Eesti-Taani kaitsekoostöö on tihe, samuti on meil ühised huvid küberturvalisuse- ja digivaldkonnas, arengukoostöös, kliima- ja energiateemadel, sealhulgas Läänemere tuuleparkide rajamisel,» sõnas Eesti riigipea.