Ratas: Mihhail Stalnuhhin ei veennud juhatust oma tões

«Igal erakonna liikmel, eriti aga riigikogu liikmel, tuleb mõista oma sõnade kaalu ja tähendust. Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus igaühel on õigus oma arvamusele, kuid tegemist oli vale ja ohtliku sõnavõtuga, mis ei ühti Keskerakonna väärtustega,» märkis Ratas, lisades: «Mihhail Stalnuhhin ei veennud juhatust oma tões ning meie ei veennud teda.»

«Keskerakond seisab iga Eesti inimese eest sõltumata nende emakeelest ja peame kõik ühiselt selle nimel pingutama, et vaadata koos tulevikku,» märkis Ratas, lisades, et kõigi poliitikute kohus on ühiskonda sel keerulisel ajal ühendada, mitte lõhkuda ja kogukondi vastandada.