Tartus on Sõpruse silla Karlova-poolse otsa alt möödujad märganud imelikku askeldamist, mille tulemus on värviline. Suur maalritöö on ette võetud soomlaste ärgitusel ja osalema on kutsutud tartlased, isegi üks võrulane on ametis. Ametlikku teatesse on kirjutatud, et niimoodi pannakse Tartus maha Soome-Eesti suhete uus maamärk.