Jüri Ratas: mina küll ei kahtle, et Sanna Marin suudab nii tantsida kui ka edukalt riiki juhtida

Ratas vastas sotsiaalmeedia postituses, et Kallase arvates saab poliitik tegeleda korraga kas tantsu või elektrihinnaga. «Ma olen alati pidanud oluliseks, et inimene suudab tegeleda paljude valdkondadega ja keskenduda, eriti peab seda suutma poliitik ja vältimatult peaminister. Ma arvan, et see on väga vajalik — olla välispoliitikas aktiivne, aga mõista ka Eesti inimeste muresid, arutleda Washingtonis, tegutseda Karksis jne. Mina küll ei kahtle, et Sanna Marin suudab nii tantsida kui ka edukalt Soome riiki juhtida,» kirjutab Ratas.