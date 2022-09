Vene turistide Eestisse sisenemise keeld jõustub 19. septembrist

«Euroopa Liidu piiririikidena peame hoidma Euroopa turvalisena. Praegu pole võimalik tagada, et Eesti kaudu ELi saabuvad Vene turistid ei kujuta endast ohtu. Regionaalne kokkulepe on saavutatud, nüüd jätkame tööd selle nimel, et turismikeeld Venemaa kodanikele hakkaks kehtima kogu Euroopa Liidus,» ütles Kallas.

Peaminister rõhutas, et reisimine Euroopa Liitu on privileeg, mitte inimõigus.

«Olukorras, kus Ukraina inimesi piinatakse, mõrvatakse ja terroriseeritakse, ei peaks agressorriigi kodanikud nautima vaba maailma hüvesid. Me ei lase enam Venemaa turiste üle Eesti piiri, üheks oluliseks erandiks jääb võimalus külastada siin elavaid pereliikmeid,» märkis Kallas.

Seda rõhutasid Eesti, Läti, Leedu ja Poola peaminister ka tänases ühisavalduses.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on Eesti juba kehtestanud sanktsiooni Eesti väljastatud Schengeni viisaga Vene kodanikele, kuid see ei piira teiste Schengeni riikide väljastatud viisadega Venemaa kodanike reisimist siia või Eesti kasutamist transiitriigina.

Eesti piiri ületavate Vene kodanike arv on plahvatuslikult kasvanud

Lennuliikluse sanktsioonide tõttu on Eesti idapiir muutumas transiidi sõlmpunktiks. Kui veebruaris ületas Eesti idapiiri 10 477 Venemaa kodanikku, siis juulis oli see arv kasvanud üle 26 500 inimese kuus ning suvekuudel ületas keskmiselt piiri ööpäevas üle 1000 inimese.

«Lisaks omaenda siseturvalisusele vastutab Eesti Schengeni välispiiri riigina ka terve Schengeni ruumi eest ning praeguses julgeolekuolukorras kaasneb massilise Vene turistide liikumisega kõrgenenud julgeolekuoht. Julgeolekukaalutlustel on igal riigil õigus oma piire sulgeda ja ajutiselt piirata riigipiiri ületamist ning nii regionaalse kui ka laiemalt Schengeni julgeoleku tagamiseks piiramegi koos Balti riikide ja Poolaga Vene turistide transiiti,» ütles siseminister.

Läänemetsa sõnul on moraalsest aspektist oluline, et Euroopa Liit jätkab lahenduse otsimist, kuid praegu on täiendavate piirangute kiire rakendamine vajalik, et maandada turismitransiidiga kaasnevaid ohte regiooni siseturvalisusele ja avalikule korrale.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas, et jätkub töö üleeuroopalise lahenduse leidmiseks.

«Kuni me ei ole ELi tasemel jõudnud üksmeelele, kuidas piirata Venemaa kodanike sisenemist Euroopa Liitu, kehtestame selle piirangu regionaalselt. See on meie legitiimne vastus Vene turistide massilisele liikumisele meie riikide kaudu Euroopasse,» ütles Reinsalu.