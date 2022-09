Põhja-Korea uus seadus lubab ennetavat tuumalööki

«Äsja jõustunud seadusega on meie riigi staatus tuumarelvariigina muutunud pöördumatuks,» kiitis KCNA teatel riigipea Kim Jong-un.

ÜRO tuumaagentuur teatas viimati alles kolmapäeval, et Põhja-Korea tuumaalane tegevus on sügavalt murettekitav.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) nimetas äsja avaldatud raportis Põhja-Korea tuumaprogrammi jätkumist «äärmiselt kahetsusväärseks» ja märkis, et see on selgelt vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega.