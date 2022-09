ANALÜÜS ⟩ Riigikogu sügishooaeg: algas võitlus kevadiste valimiste teise koha pärast

Just teise koha küsimus paistab olevat uue poliitikahooaja huvitavaim, sest esikoht on reitingute järgi liiga kindlalt Reformierakonna käes. Majanduslangus ja hinnatõus on valitsuse juhtparteile küll ebameeldiv foon, aga nende toetajate silmis trumpavad julgeolekuteemad muud kaalutlused üle. Muuseas, sama kehtib ka sotside ja Isamaa valijate kohta – julgeolek on kõige tähtsam – ning see teeb koalitsiooni koosolemise veelgi loogilisemaks.

Ühiskonnauuringute tellitud ja Norstati tehtud parteide toetusuuringud näitavad, et viimastel nädalatel on EKRE võrdluses Keskerakonnaga selgelt ette rebinud: 22,8 protsenti vs. 16 protsenti. See on juba piisavalt suur vahe, mitte lihtsalt statistilise vea piirides. Sihtasutus Liberaalne Kodanik (SALK) – ka nemad tellivad küsitlusi Norstatilt – näitab EKRE ja Keskerakonna võrdluses vahet veidi väiksemana: 18 protsenti vs. 16 protsenti. Tõsi, SALKi tulemused on veidi vanemad. Lähinädalatel, kui tulevad uued andmed, saab selgemaks, kas ka seal tsementeerub EKRE ettejõudmine.