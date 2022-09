Tallinna joogiveehaardesse kuuluvast Soodla veehoidlast on teadlaste kinnitusel sel suvel juhitud vett Ülemiste järve nii palju, et koos looduslike mõjudega on paisjärve veetase alanenud ligi kaks ja pool meetrit. «Nii on avanenud hektarite kaupa järvepõhja, pakkudes küll sürrealistlikku maastikuvaadet, kuid järve ökosüsteemile see head ei too.»