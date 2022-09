Tallinn võib saada Käpa ja Saba tänava

Tallinnas Haabersti linnaosas saab uue rajatava tänava nimeks Rebastepere tänav seal kunagi asunud talu nime järgi. Tänavate asemel laiub praegu rohelus, millest läheb läbi kitsas vana asfalttee. Ühes kohas on tee ääres sirelihekk, mis markeeriks justkui elamukrundi piire. See võibki olla kunagise Rebaste talu asukoht, mille järgi nüüd tänavatele nimesid pannakse.

Linna nimekomisjon leidis, et kinnisvaraarenduse käigus rajatavad tänavad paiknevad kunagise Rebaste talu maadel ning et ajaloolise talunime jäädvustamine on igati põhjendatud. Siin midagi vaielda ei ole ning praegu alles paberil eksisteeriv tänav, mis ühendab tulevikus omavahel Vabaõhumuuseumi tee ja Veerise tänava, saabki vana talukoha järgi Rebastepere nime. Tänava üks ots saab olema Vabaõhumuuseumi tee 83 krundi juures ja teine jõuab välja Veerise lasteaia juurde.

Samuti leidis nimekomisjon, et Rebastepere tänavaga ristuvate kahe väiksema tee nimed peavad olema samast nimeteemast ja pakkus nende nimedeks Uru ja Redu. Need aga ei meeldinud kinnisvaraarendajatest maaomanikele, kes leidsid, et Uru ja ja Redu on negatiivse kõlaga nimed.

Foto: Tallinna linnavalitsus

Nimekomisjon arutas teemat uuesti ja leidis, et Rebastepere nimi on tähtis aja- või kultuurilooliselt ja seda tuleb kohanimeseadusest tulenevalt eelistada teistele kohanimedele. Samuti leidis nimekomisjon, et määratavad tänavanimed peavad moodustama ühtse terviku. Küll aga arvas nimekomisjon, et Uru ja Redu kohanimed ei ole imperatiivsed ja neile võib leida analooge, kui need jäävad ühtsesse nimeteemasse. Nii pakutigi Uru ja Redu asemel välja kohanimed Saba ja Käpa.

Kohanimekorraldaja teavitas maaomanikke kohanimede Rebastepere, Saba ja Käpa määramise kavatsusest ning võimalusest Saba ja Käpa mittesobivusel teha enda nimeettepanekud tingimusel, et need sobiksid ühtsesse Rebastepere nimeteemasse. Sellele teavitusele maaomanikud ei vastanud ja kohanimeseadusest tulenevalt loetakse sellega maaomanike nõusolek saaduks.

Selline näeb Rebastepere tänava asukoht välja Vabaõhumuuseumi tee poolt vaadates. Käpa ja Saba tänavad ristuvad sellega. Foto: Taavi Sepp