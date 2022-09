VIDEO ⟩ Seeder: õpetajate palgatõus hoiab loodetavasti ära streigi

Isamaa on seisnud selle eest, et õpetajate palk tõuseks vähemalt 30 protsenti. Kuigi peaminister Kaja Kallas on öelnud, et selline palgatõus on liiga kõrge ning raha selleks ei jätku, suhtus Seeder sellesse optimistlikumalt. «Ma väga loodan, et see on see tase, millega õpetajad saavad järgmisel aastal rahul olla. Loomulikult eeldab see, et järgnevatel aastatel suudame ka elatustaseme kasvuga kaasas käia,» lausus Seeder.

Seedri sõnul arutleti õpetajate plaga üle väga pikalt ning eesmärk on, et piisavalt nii tõuseks õpetajate palk kui ka õpetajate palga alammäär. «See vajab veel täiendavat läbirääkimist Haridustöötajate Liiduga, sest nemad lõpptulemustest veel ei tea,» sõnas Seeder.

Mis puudutab kaitsekulusid, siis on Isaama kindlal seisukohal, et kaitsekulutuste korvamiseks on laenu võtmine vältimatu. «Laenukoormus Eesti riigis mõnevõrra kasvab. Riigikaitse kulutuste, investeeringute, keskmaa õhutõrje välja arendamiseks on [need] vajalikud ja selle katteks tuleb laenu võtta,» selgitas Seeder. Laenuga kaetakse investeeringud.