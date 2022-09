GALERII ⟩ Märtsis Harkivist põgenenud kunstnik lukustas end Vabaduse väljakul puuri

Performance oli kolmas ning lõplik osa Polina kunstiteostest, mis on elluviidud samal ajal kui ta on elanud sõjapõgenikuna Eestis. See teos on lõplik, kuna Polina reisib järgmisel nädalal tagasi Kiievisse, et toetada oma kodumaad ning panustada selle taastamisele.