MOBILISATSIOON ⟩ Eesti ei takista siinsete Vene kodanike lahkumist, kuid tagasiteed enam pole

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu sõnul mobiliseeritakse 300 000 reservväelast. Ta lisas, et osalisest mobilisatsioonist jäetakse kõrvale tudengid ja ajateenijad. Šoigu sõnul moodustab see vaid väikese osa Venemaa ressurssidest. Ta ütles ka, et kõik mobiliseeritavad saavad enne Ukrainasse saatmist täiendava sõjalise väljaõppe.

Šoigu teatas ka, et Venemaa on Ukrainas kaotanud 5937 sõdurit. Võrdluseks: Ukraina peastaabi tänahommikuste andmete põhjal on agressioonis hukkunud 55 110 Vene sõdurit.

Putin süüdistab kõiges läänt

Putin ütles, et ta kasutab kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid ja et need, kes üritavad Venemaa vastu tuumašantaaži kasutada, leiavad, et olukorda saab ka nende vastu pöörata. President rõhutas oma telepöördumises, et on valmis riiki kõigi vahenditega kaitsma ning tõi välja, et Venemaal on kaasaegsed ja hävitavad relvad.