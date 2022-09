Reinsalu: mobilisatsioonikutse eest pagejaid ei peaks Eestisse lubama

«Selle eesmärk, lisaks praktilistele sammudele, mida see kaasa toob, on hirmutada Läänt. See on keskne taotlus. Putin ütleb välja, et ta läheb lõpuni oma plaani elluviimisel: kavatseb võtta tõsiselt neid võltsreferendumite tulemusi ning asub Venemaa riigiõiguslikus vaates tükeldama ja annekteerima Ukrainat, ning on valmis seda kaitsma oma tuumaarsenaliga,» kommenteeris Reinsalu Postimehele Putini dekreeti.