Yana Toom: siinsetel Vene kodanikel pole mingit pistmist Vene armeega

«No nii, ma pean vist rahustama neid, kes tõsimeeli usuvad, et Eestis elavad Vene kodanikud on kuidagi moodi mobiliseeritavad Vene sõjaväkke. Ei ole. Pole kunagi olnud ka.» rõhutas Toom.

«Selleks, et minna aega teenima, peab olema arvel, seda aga Eestis ei tehta,» selgitas Toom. «Nii et siinsetel VF (Vene Föderatsiooni - toim.) kodanikel pole mingit pistmist Vene armeega ja mingit võimalust «saada kutse» nagu kirjutas hommikul Postimees,» lisas ta.

Postimees küsis hommikul siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantslerilt Veiko Kommusaarelt, mis võiks kutse saamise puhul ees oodata Eestis elavaid Vene kodanikke. Postimehele kommenteeris Kommusaar, et kui tõesti on soov siinsetel Vene kodanikel Ukraina sõjarinnetele minna, siis Eesti neid ei takista.

Siseministeerium tuletas täna õhtul ühismeedias meelde, et kui Eesti elamisloaga Vene kodanik otsustab osaleda sõjategevuses Ukraina vastu, on see Eesti õiguse järgi kriminaalkorras karistatav. Elamisluba võidakse tühistada. Samuti paneb ministeerium kõigile mobilisatsiooni kutse saavatele Vene kodanikele südamele, et sellest tuleks teatada riigiinfo telefonile 1247, ennetamaks õiguslikke tagajärgi Eestis.