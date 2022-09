Eesti ja Läti kiirabikoostöö aitab abi kiiremini inimeseni tuua

«Iga inimene on väärtuslik ning igast kaotatud sekundist võib sõltuda inimese edasine elu. Eesti ja Läti kiirabide hea koostöö annab piirialadel elavatele inimestele kindlustunde, et ootamatu terviserikke või õnnetuse korral keegi abita ei jää, sõltumata sellest, kas lähim kiirabi on parasjagu Eesti või Läti poolel. Seeläbi oleme paremini valmis nii igapäevasteks ootamatusteks kui ka näiteks võimalikeks suurõnnetuseks,» ütles Peep Peterson. «Näiteks juhul, kui piirialal toimuks õnnetus rohkete kannatanutega, saab Häirekeskus kiiresti kaasata Läti kiirabiressurssi ja kannatanud võib hospitaliseerida lisaks ka Läti haiglatesse. Samavõrd oleme valmis reageerima naabrite hädakutsungitele ja esimesel võimalusel neile appi ruttama. Oleme väikesed riigid ning hea koostöö naabritega on väga oluline.»