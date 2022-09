20MIDAGI ⟩ Grete-Stina Haaristo: aitab jutust, et koolis on väiksed palgad ja nõmedad õpilased

Grete-Stina märkis, et ei Noored Kooli programm ega direktorikoht ei olnud tema jaoks etteplaneeritud valikud, vaid juhuste tõttu on nii tema teekond kujunenud. Samas on mõlemad olnud väga õiged sammud.

«Minu kohta ei saa öelda ei üht ega teist, et ma oleks läbinisti pedagoog. Mul on väga palju ka teisi huvisid, haridus pole ainuke. Aga mulle väga meeldivad inimesed. See on see koht, kus ma tunnen, et ma saan väga palju inimestega tegeleda ja panustada,» selgitas ta, miks just töö koolis on sobinud.