Vallad ja linnad ootavad generaatoreid

Postimehe küsitletud Virumaa omavalitsustes, kes generaatorite hankemenetlust korraldasid, tõdeti: kuigi asi liigub, neil reaalselt generaatoreid pole. Mõnel pool oodatakse pakkumisi, teised räägivad hanke võitnud ettevõtetega tarnetähtaegadest. Need kipuvad nihkuma valdavalt uude aastasse. «Saime ühe väikse generaatori rahastuse, aga see tuleb alles veebruaris,» tähendas Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin ütles, et nemad tegid hanke ühe suurema ja ühe väiksema võimsusega mobiilse generaatori ostuks. Need peaksid laekuma sellel aastal. Võrreldes mitme teise omavalitsusega on olukord kaevuritelinnas siiski parem. «Paanikaks põhjust pole ja probleeme ei näe,» lausus Borodin. Tema sõnul on statsionaarne elektrigeneraator juba olemas näiteks linna spordikeskuses. Kohaliku vee-ettevõtte Järve Biopuhastus aitavad kriisi korral välja mitu statsionaarset generaatorit. Samuti on firmal linna joogiveega varustamiseks mitme päeva varu.