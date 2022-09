GALERII ⟩ President Alar Karise kohtumistel Texases oli jutuks vajadus survestada Venemaad

Kohtumistel senaator Cruzi ja kongresmen Doggettiga oli kõne all Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Ühiselt tõdeti, et Venemaa survestamine ja agressiooni hinna tõstmine Venemaale on sõja lõpetamiseks vajalik. «Oluline on jätkata Ukraina igakülgse abistamisega kuni sõja lõpuni,» sõnas president Karis.

Eesti riigipea arutas Texase juhtidega võimalusi tihendada majandussuhteid ning innustada ettevõtjaid tegema rohkem koostööd, vastastikku investeeringuid ja looma omavahelisi kontakte. «Kui Texase ettevõtted otsivad võimalusi Euroopas, siis peaksid nad tulema Eestisse. Meil on sarnane mõtteviis ning huvi koostööks,» lausus riigipea. Ta avaldas heameelt, et visiidi ajal avasid oma kontori Texases kaks ettevõtet – Clevon ja EyeVi Technologies.

«Ameerika Ühendriigid on tuntud kui võimaluste maa. Texas on kiiresti arenev piirkond, mis pakub väga palju võimalusi. Võib öelda, et Texasest on saamas uus Silicon Valley. Eesti on jällegi üks parimaid äritegemise kohti maailmas,» sõnas president Karis.