Soome lahe gaasitoru lekkimise korral loodaks Eesti naabritele

PPA mereturvalisuse grupi reostustõrje ekspert Mati Kose sõnas Postimehele, et Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtmed asuvad väljaspool Eesti territoriaalmerd ja majandusvööndit.

Ta tõdes, et suurema koguse metaani merekeskkonda eraldumisel lahustub see mingil määral veesambas ning põhjustab merevee kvaliteedi muutusi, ent gaasi õhku eraldudes on suurim mõju kliimale, sest metaani kasvuhooneefekt on ligikaudu 30 korda kõrgem kui süsinikdioksiidil.



«Suure koguse metaani lekkimine võib mõjutada merekeskkonda, näiteks on oht merevee hapestumisele ja sealsetele elusorganismidele. Suurimaks ohuks on gaasi plahvatuslik süttimine, kui see juhtub veesõidukite või lennuvahendite läheduses. Seetõttu on Taani ja Rootsi võimud kehtestanud vastavad ohutsoonid,» lisas ta.



Kose nentis, et Eestil ei ole paraku gaasileketele reageerimiseks sobivaid laevu ja varustust. «Saame vajadusel Soomele ja Rootsile anda üldist laadi tuge,» ütles ta.