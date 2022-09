President Karis võttis vastu kolme riigi suursaadiku volikirjad

President Karis kinnitas Leedu suursaadiku volikirja vastu võttes, et Eesti ja Leedu on lähedased ja samameelsed partnerid paljudes valdkondades, iseäranis kaitse- ja julgeoleku vallas ning selles, mis puudutab Venemaa agressiooni Ukrainas. Võtmetähtsusega on jätkuv koordinatsioon elektrivõrkude sünkroniseerimisel.