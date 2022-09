Kallas teadis enne telepöördumist, et Kaliningradi eraldumiskatse jääb ära

«Mind ajendas pöördumist tegema see, et meil on 30 aasta jooksul, kui me oleme olnud iseseisvad, esimest korda selline olukord, kus Venemaa on kuulutanud välja mobilisatsiooni. Kuna meil oli samal ajal plaanitud ka lisaõppe kogunemine, siis tekitas see väga palju ärevust inimeste sees, et kas see tähendab, et see sõda jõuab ka meile,» selgitab Kallas Vikerraadios.

Suurem kahju tekiks, kui inimesed ei teaks, mis toimub

Peaminister lisab, et neil oli valitsuskabinetis ühtne arutelu, kus otsustati, et inimeste ärevuse leevendamiseks peaks telepöördumise tegema. «Kuna meil oli ka energia teemade arutelu ja riskid tulid sealt välja, siis oli ka mõte, et kindlasti peaks inimesi teavitama,» sõnab peaminister.

Inimesed reageerisid telepöördumisele erineval moel: osale mõjus see rahustavalt, osale tekitas aga just ärevust juurde. Kallase hinnangul on ta tagantjärele vaadates telepöördumise mõjudega rahul. «Esiteks on peaministri sõnal kindlasti kaal. Jüri Ratas tegi selliseid pöördumisi neli tükki,» toob Kallas välja ja lisab, et nendest oli tema arvates põhjendatud ainult esimene, mis puudutas valitsuse eriolukorra kehtestamist seoses koroonapandeemiaga.