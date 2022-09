Häirekeskus tööjõudu naljalt juurde ei saagi: erialal jäi sõelale 6 õppurit

Kirikal täpsustas, et 10 kuud kestvas õppes õpitakse statsionaarses õppevormis koolis kohapeal menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. «Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel, suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel,» sõnas ta ja lisas, et eriala edukalt lõpetanud saavad tööd häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.