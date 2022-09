Kohtud varustati laste turvalise keskkonna tarvis sobivate esemetega

«Kohtutes peab lastele olema tagatud ütluste andmiseks võimalikult soe ja sõbralik keskkond, kus ta tunneb end turvaliselt. Kohtute varustamine spetsiaalseid vahendeid sisaldavate kastidega on sellel teel oluline samm,» rääkis justiitsministeeriumi kohtute talituse juhataja Kaidi Lippus.

Kast sisaldab esemeid, mis aitavad tekitada lapse või noore jaoks menetlustoimingu ajal hubast tunnet. Näiteks leiab sealt mänguasju, joogivee pudeleid, snäkke, nutupabereid, pleedi või joonistuspliiatseid ja pilte värvimiseks. Samuti on kastis populaarne ja rahustav pop-it mäng ja magnetitest konstrueerimise komplekt. Vanematele lastele on mängukastis erinevate otsikutega laadijaid, et vestluse ajaks nutiseade ära panna.