Kolmapäeval tuleb kuni 15 kraadi sooja

Enne südaööd on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Pärast keskööd saartelt alates pilvkate tiheneb, Lääne-Eestisse jõuab nõrk vihmasadu. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde ja ulatub 2-8, enne südaööd ja hommikul rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb 7-11 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub põhja- ja loodetuul 4-8, puhanguti 11 m/s, vastu hommikut pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,6-1,1 meetrit. Enne südaööd sajab kohati vihma. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 4-7 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu laieneb Lääne-Eestist ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, õhtul saartel kuni 14 m/s. Sooja on 10-13, saartel kuni 15 kraadi.