Teetööd sulgevad Tallinnas Lasnamäel Ussimäe tee autoliiklusele

Lisaks sellele on laupäeval ja pühapäeval autoliiklusele suletud Ussimäe tee ja Priisle tee ristmik. Kõige lähemad võimalikud ümbersõidud on Läänemere tee ja Linnamäe tee kaudu, kuid Laagna tee ja Narva mnt vahelise liikluse jaoks on soovituslik kasutada ümbersõiduks Mustakivi teed. Hooldekodu teele pääseb Laagna tee poolt Ussimäe tee ja Priisle tee ristmiku nurgal asuva kinnistu kaudu kokkuleppel erateede omanikuga.