Rahandusministri kandidatuur saadeti Euroopa Liitu vaid päev peale valitsuse otsust

Suutre kinnitas, et 12. septembril esitas alaline esindus kandidaadi ka nõukogu sekretariaadile. Suutre selgitas, et praeguseks hetkeks on Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat kandidaadi Euroopa Parlamendile arvamuse saamiseks esitanud.

Euroopa Parlamendi Tallinna-esinduse pressiesindaja Kadi Herkül teisipäeval ERR-ile, et ka ametlik teade nõukogult on saabunud ja kirjalikud küsimused Pentus-Rosimannusele edastatud juba möödunud reedel.

Erikomisjon arutas probleemi septembri lõpus

Isamaa valitsusdelegatsioon ei toetanud Pentus-Rosimannuse kandidatuuri ning partei esimehe Helir-Valdor Seedri on seisukohal, et Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikotta nimetamise mehhanism täiesti vastuvõetamatu ja vastuolus korruptsioonivastaste reeglitega.

Kandidatuur edastati ühe päevaga

Valitsus esitas Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks Keit Pentus-Rosimannuse 8. septembril.

«Keit Pentus-Rosimannusel on suur kogemus riigivalitsemise ja finantsvallast. Ta on tõestanud end järjekindla finantsdistsipliini nõudlejana nii parlamendi rahanduskomisjonis kui ka rahandusministri töös, ta on kokku pannud kolm eelarvet ja suutnud kriisiaastatel hoida riigi rahandust rangetes raamides. Mul oleks kahju jääda ilma suurepärasest rahandusministrist, aga usun, et ta on Euroopa Kontrollikotta väga tugev kandidaat, kes teeks seal head tööd ja oleks Eestile väärikas esindaja,» ütles peaminister Kaja Kallas toona.