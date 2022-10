Justiitsminister andis üle «Õiguse eest seisja» tunnustusauhinnad

«Õiguse eest seisja auhind on võimalus avaldada tänu Eesti õigusriigi loojatele ja hoidjatele. Tänavuste kolme auhinnasaaja teened Eesti riigi ja rahva hüvanguks on kahtlemata silmapaistvalt suured ning väärivad igakülgset esile tõstmist ja eeskujuks seadmist. Tänan südamest selle pühendumuse ja töö eest,» ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg auhindade üleandmisel. «Samas ei oleks saanud tänased laureaadid õiguse eest seista, kui poleks vundamenti, millel seista ehk meie juristide ühise töö vilju. Seega on õiguse eest seisja auhind ühtlasi tunnustuseks ka meie õigusteadlastele ja juristidele laiemalt. Eesti õigusriik on teie kätes – hoidke ja kaitske teda hästi ka edaspidi,» lisas minister.

Justiitsminister rõhutas auhindu üle andes, et just tormistel aegadel tuleb riigi alustalade eest eriliselt hoolt kanda. «Mul on väga hea meel, et Eesti juristid on ka rasketel aegadel õigusriigi kaitsele jäänud. Et kohtud on õigust mõistnud sõltumata sellest, millised viirused parajasti möllavad. Et advokaadid on süüdistatavaid kaitsnud ja prokurörid on kriminaalasju algatanud või ka algatamata jätnud sõltumata sellest, millised poliitilised tõmbetuuled Toompeal puhuvad,» rääkis justiitsminister Lea Danilson-Järg.