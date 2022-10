Silmamoondus Vene kütusega jätkub veel neli kuud

Euroopa Liidus on vastu võtmisel juba kaheksas santsioonide pakett. Aga Eesti saab kehtestada ka oma sanktsioone.

Tollidokumente vaadates näib, nagu oleks osal ettevõtetel justkui mingi eriõigus Venemaalt kütust sisse vedada. Kas on mõeldav, et ettevõtted saavad selliseid erisusi?

Ei, ettevõtetele erisusi ei ole. Aga sanktsioonides peetakse erisuste all silmas näiteks seda, et on üleminekuperiood.