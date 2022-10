Isamaa ootab Riina Sikkutilt LNG-terminali kohta selgitusi

Sibula sõnul on ühest küljest praegu toimunud LNG-laevaga seoses hämamist, kuid teisalt tundub talle, et probleem ulatub ajas tagasi ka eelmiste valitsuste tegevusse. Seega on tal asja suhtes mitmetised tunded. «Ma oma tundeid seoses umbusaldamisega ei hakka Postimehes avaldama, aga mul on väga palju erinevaid küsimusi, mis puudutavad LNG-laeva ja seda, mida erinevad valitsused ja valitsusliikmed teinud on. Mulle tundub, et osaline probleem langeb ka umbusaldajatele, ehk eelmisele valitsusele,» ütles ta. «Üks on see, et kes ja milles süüdi on, ja teine on see, et mis päriselt edasi saab,» lisas Sibul.