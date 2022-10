Saudi Araabia annab Ukrainale 400 miljonit dollarit humanitaarabi

«Prints rõhutas, et kuningriigi positsiooniks on toetada kõike, mis aitab kaasa deeskalatsioonile. Ühtlasi kinnitas kroonprints kuningriigi valmisolekut jätkata vahendustegevust,» teatas agentuur.

Ukraina sõda on aga samal ajal õhutanud pingeid Saudi Araabia ja USA vahel pärast seda, kui kuningriik seisis vastu Ühendriikide survele suurendada naftatootmist, et leevendada konfliktist tulenevat energiakriisi.

Kuningriik on sattunud Washingtoni kasvava kriitika alla pärast seda, kui naftaeksportijate ühendus OPEC+ leppis kokku suures tootmiskärpes, mis võib viia energiahinnad veelgi kõrgemale. Washington on süüdistanud ühendust Moskva järgi joondumises.

Kuid Valge Maja pressiesindaja John Kirby torkas kiirelt vastu, öeldes, et Saudi Araabia on ilmselgelt teadlik, et kärbe «suurendab Venemaa tulusid ja vähendab lääneriikide sanktsioonide tõhusust».