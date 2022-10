OTSEPILT ⟩ Riigieelarve jõuab riigikogus esimesele lugemisele

Päevakorra üheks punktiks on veel majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti (SDE) vastused saadikute arupärimisele LNG-laeva loovutamise kohta soomlastele.

Riigieelarves kerkivad kaitsekulud üle miljardi euro

Riigieelarve tulude kogumaht on 2023. aastal 15,57 miljardit eurot. Võrreldes 2021. aasta sügisel vastu võetud eelarvega kasvavad tulud 2,19 miljardi euro võrra ehk 16,4 protsenti. Kulude kogumaht on 2023. aastal 16,79 miljardit eurot, kasvades 2022. aastaga võrreldes 2,59 miljardit eurot ehk 18 protsenti. Investeeringuid tehakse 775 miljoni euro eest, mida on ligikaudu 30 miljoni euro võrra rohkem kui sel aastal.